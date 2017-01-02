01:38 | ФУТБОЛ — Англия

Петр Чех: "Жиру, возможно, забил лучший гол года"

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Вратарь "Арсенала" Петр Чех после победы над "Кристал Пэлас" (2:0) в домашнем матче 19-го тура чемпионата Англии подчеркнул, что форвард лондонцев Оливье Жиру забил гол, который может стать самым красивым мячом в году. Французский нападающий поразил ворота соперника "ударом скорпиона" рикошетом от перекладины.

– Жиру забил важный гол, – приводит официальный сайт "Арсенала" слова Чеха. – Нужно что-то было менять в игре, надо было выходить вперед в счете. Когда забиваешь, возомжно, лучший гол года в самом начале года, поднимаешь планку очень высоко.

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Материалы REN-TV

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