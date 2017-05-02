Петр Чех: "Я расстроен тем, что "Арсенал" не участвует в борьбе за титул"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех выразил разочарование поражением от "Тоттенхэма" (0:2) в матче чемпионата Англии. Он расстроен тем, что "канониры" рискуют не попасть в Лигу чемпионов.

– Я чувствую злость и разочарование, – цитирует Sky Sports Чеха. – Мы не могли проигрывать этот матч. Это была важнейшая игра для нас и болельщиков. Это дерби, к тому же нам нужно три очка. Цель нашего клуба – борьба за чемпионство. Я расстроен, что мы в ней не участвуем. Также мы должны играть в Лиге чемпионов. Но и эта цель почти недостижима.