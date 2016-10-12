Петр Чех: "Венгер и Моуринью разные, но у них есть одна общая черта"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех сравнил наставника "канониров" Арсена Венгера с главным тренером "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. Напомним, между наставниками давно напряженные отношения.

– Они разные, но у них есть одна общая черта: оба не любят проигрывать, – цитирует A Bola 34-летнего вратаря. – Думаю, это главная движущая сила в работе обоих тренеров. Нельзя работать успешно на таком высоком уровне, не чувствуя постоянно сильнейшей ответственности и стремления сделать все, чтобы избежать поражения.