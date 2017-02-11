17:40 | ФУТБОЛ — Англия

Петр Чех: "У "Челси" большой отрыв, но "Арсенал" должен делать все, чтобы выиграть свои матчи"

0
0
0

Вратарь "Арсенала" Петр Чех уверен, что его команда еще поборется с "Челси" за чемпионский титул, несмотря на отставание в девять очков. В последнем матче "канониры" обыграли "Халл Сити" со счетом 2:0.

– Осталось не так много матчей, у "Челси" большое преимущество, но мы должны сделать все, чтобы выиграть свои матчи, – цитирует ВВС Чеха. – В борьбе за место в Лиге чемпионов все очень плотно, поэтому такая победа – то, что нужно. Необходимо быть последовательными. Есть периоды, когда мы очень хороши, а порой проигрываем отрезками. Нужно гарантировать одинаково ответственный подход к каждой игре.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ