Петр Чех: "У "Челси" большой отрыв, но "Арсенал" должен делать все, чтобы выиграть свои матчи"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех уверен, что его команда еще поборется с "Челси" за чемпионский титул, несмотря на отставание в девять очков. В последнем матче "канониры" обыграли "Халл Сити" со счетом 2:0.

– Осталось не так много матчей, у "Челси" большое преимущество, но мы должны сделать все, чтобы выиграть свои матчи, – цитирует ВВС Чеха. – В борьбе за место в Лиге чемпионов все очень плотно, поэтому такая победа – то, что нужно. Необходимо быть последовательными. Есть периоды, когда мы очень хороши, а порой проигрываем отрезками. Нужно гарантировать одинаково ответственный подход к каждой игре.