Петр Чех: "Третий гол "Манчестер Сити" был забит из офсайда"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех после матча 11-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" (1:3) отметил, что команда могла рассчитывать на ничью, но арбитр встречи помешал этому. По его словам, третий гол был забит из офсайда.

- При счете 2:1 мы вернулись в игру. У нас было время добиться ничьей, но третий гол имел огромное значение, - приводит ВВС слова Чеха. - Я был удивлен тому, как был забит третий гол. Силва был в большом офсайде, но у рефери был свой взгляд на эту ситуацию. У них сложная работа. Не знаю, правильно ли он поступил, но этот гол сделал результат.