Петр Чех: "Санчес был расстроен поражением от "Баварии", но люди могут думать иначе"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех встал на защиту одноклубника Алексиса Санчеса, который подвергся критике за свое поведение на скамейке запасных в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Баварией" (1:5). Момент разговора чилийского вингера с улыбкой на лице с вратарем привлек большое внимание общественности.

- К сожалению, СМИ и общественность могут интерпретировать тот момент как хотят, - цитирует L'Equipe Чеха. - Но мы, игроки, точно знаем, что он сказал в тот момент и как был расстроен поражением. Он был разочарован, как и все остальные. Сейчас каждый человек должен взять на себя долю ответственности и работать, чтобы справиться с ситуацией. Нужно сосредоточиться на оставшейся части сезона.