Петр Чех: "Нужно было обязательно побеждать"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех после победы над "Вест Хэмом" (5:1) в матче 14-го тура чемпионата Англии отметил важность достигнутого результата. По словам голкипера, игроки профессионально выполнили свою работу.



– Учитывая, что "Челси" победил "Манчестер Сити" и оторвался на шесть очков, нужно было обязательно побеждать, – цитирует Чеха официальный сайт "канониров". – Мы знали, что нужно делать, и делали это профессионально, поэтому можем быть довольны. При счете 1:0 мы не использовали очень много моментов. Можно было расстроиться у упасть духом. Однако мы не паниковали и продолжали двигаться вперед.