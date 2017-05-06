Петр Чех: "Может, кто-то и думает об отставке Венгера, но я этого не понимаю"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех подчеркнул, что не думает о возможной отставке Арсена Венгера с поста главного тренера клуба. Французский специалист возглавляет лондонцев с 1996 года, по информации ряда СМИ, летом он уйдет из "Арсенала".

- У "Арсенала" есть тренер, мы знаем, что должны хорошо играть в каждом матче, - цитирует goal.com Чеха. - Останется ли Венгер в клубе? Не думаю, что сейчас это важный вопрос. Я каждый день стараюсь наилучшим образом подготовиться к игре. Может, кто-то и думает об отставке Венгера, но я этого не понимаю.