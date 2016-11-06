Петр Чех: "Матч с "Тоттенхэмом" - это игра за шесть очков"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех перед игрой 11-го тура премьер-лиги против "Тоттенхэма" отметил, что это будет очень принципиальный матч для его команды. "Канониры" и "шпоры" идут в лидирующей группе чемпионата. Разница между сегодняшними соперниками составляет три очка.

- В первой большой игре этого сезона нам удалось обыграть "Челси", - приводит The Sun слова Чеха. - Надеюсь, сможем развить свой успех в матче с "Тоттенхэмом". Кроме того, что это дерби, это еще и матч за шесть очков. Очень важная игра, потому что мы идем почти вровень в турнирной таблице. Первые десять туров показали, что в этом сезоне будет очень плотная борьба. Так что это невероятно важный матч для нас.