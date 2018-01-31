Петр Чех: "Хотя ошибки и являются частью футбола, я недоволен своей игрой"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех после поражения от "Суонси" в матче 25-го тура чемпионата Англии (0:3) посетовал на свои ошибки. 35-летний вратарь ждет от себя всегда безупречной игры.

"Хотя ошибки и являются частью футбола, я всегда жду 100-процентной игры от себя, и я не доволен тем, что я сделал сегодня... вернусь к работе завтра!" - написал Чех в Твиттере.