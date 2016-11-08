Петр Чех: "Глубина состава "Арсенала" в этом сезоне дает свои плоды"

Голкипер "Арсенала" Петр Чех отметил, что главная сила лондонского клуба в этом сезоне заключается в глубине состава. По словам 34-летнего вратаря, команда движется верным путем, стараясь улучшить прошлогодние результаты.

– Думаю, главная сила "Арсенала" заключается сейчас в глубине состава команды, – приводит пресс-служба "канониров" слова Чеха. – В прошлом сезоне в течение короткого промежутка времени многие из наших игроков оказались травмированы. На долю остальных футболистов выпала двойная нагрузка, и в итоге мы тогда начали терять очки. Из-за короткой ротации состава мы недосчитались нескольких побед, но теперь все иначе. Команда заметно прибавила в этом компоненте. В нынешнем сезоне мы движемся верным путем, пытаемся улучшить результаты прошлого года. Считаю, что это должно принести нам успех.