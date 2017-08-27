Петр Чех: "Это было неприемлемо для "Арсенала"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех верит, что его команда сможет реабилитироваться после поражения от "Ливерпуля" со счетом 0:4. По его словам, "канонирам" не хватило умения бороться.

– Это было неприемлемо для клуба нашего масштаба, – цитирует ВВС Чеха. – Конечно, порой можно в плохой день проиграть со счетом 0:4, но при этом бороться, а не так, как это случилось сейчас. Мы не сражались, не выигрывали единоборства. Мы ничего не смогли противопоставить "Ливерпулю". Это больше всего разочаровывает. Обнадеживает лишь то, что мы можем ответить, поскольку впереди еще много туров. Не думаю, что ситуация может ухудшиться. Наша команда способна отреагировать на неприятности. Мы можем даже выиграть чемпионат. Если бы я не верил в то, что мы ответим, то завершил бы карьеру и не играл больше в футбол.