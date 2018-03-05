Петр Чех: "Если хочешь выиграть матч в лучшей лиге в мире, нельзя пропускать так, как это сделал я"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех после матча 29-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (1:2) остался недоволен своей игрой. Он отметил, что нельзя пропускать такие мячи, как это сделал он, если хочешь победить в лучшей лиге в мире.

"Если ты хочешь выиграть матч в гостях в лучшей лиге в мире, твой вратарь не может пропускать два гола так, как сделал это я. Это просто невозможно. Команда сражалась, но урон уже был нанесен", – написал в Твиттере Чех.

"Арсенал" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, после 29 игр набрав 45 очков.