Петр Чех: "Если хочешь выиграть матч в лучшей лиге в мире, нельзя пропускать так, как это сделал я"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех после матча 29-го тура чемпионата Англии против "Брайтона" (1:2) остался недоволен своей игрой. Он отметил, что нельзя пропускать такие мячи, как это сделал он, если хочешь победить в лучшей лиге в мире.
"Если ты хочешь выиграть матч в гостях в лучшей лиге в мире, твой вратарь не может пропускать два гола так, как сделал это я. Это просто невозможно. Команда сражалась, но урон уже был нанесен", – написал в Твиттере Чех.
"Арсенал" занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, после 29 игр набрав 45 очков.
If you want to win a game away of home in the best league in the world your GK can’t concede 2 goals like I did today ... it’s simply not possible ... The team fought back but the damage was done .– Petr Cech (@PetrCech) 4 марта 2018 г.
vivalaliberta!
хорош лажать, Петр..
09:55