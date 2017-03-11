Петр Чех: "Через несколько недель положение дел "Арсенала" может выглядеть совсем иначе"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех после победы над "Линколн Сити" в матче 1/4 финала Кубка Англии (5:0) заявил, что соперник хотел забить гол и играть на удержание. Также он отметил, что вскоре положение дел в этом сезоне для его команды может измениться.

– Очевидно, их самый большой шанс был сыграть на ноль, – цитирует BBC Чеха. – "Линколн" хотел забить быстрый гол, а затем всю игру защищаться, но, к счастью, я смог сохранить ворота в неприкосновенности, а затем мы забили сами. Во второй половине мы продолжали гнуть свою линию, а соперник стал уставать. Все игроки "Арсенала" должны быть уверены в том, что мы готовы успешно провести оставшуюся часть сезона в премьер-лиге. Кроме того, мы сыграем в полуфинале Кубка Англии. Через несколько недель положение дел "Арсенала" может выглядеть совсем иначе.