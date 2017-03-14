Петр Чех: "Арсеналу" нужно улучшить свое положение в чемпионате Англии"

Вратарь "Арсенала" Петр Чех подчеркнул, что каждый из игроков должен разделить ответственность за результаты команды. По словам голкипера, команда должна хорошо поработать, чтобы улучшить сложившуюся ситуацию.

- Игроки "Арсенала" должны разделять ответственность за положение, в котором оказалась команда, - приводит пресс-служба "канониров" слова Чеха. - Все мы должны работать, чтобы выйти из этой ситуации.

У нас была непростая неделя, но мы вышли в полуфинал Кубка Англии. При этом понятно, что "Арсеналу" нужно улучшать свое положение в чемпионате Англии. Сейчас это самое важное.