21:12 | ФУТБОЛ — Англия

Петр Чех: "Арсеналу" нужно улучшить свое положение в чемпионате Англии"

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Вратарь "Арсенала" Петр Чех подчеркнул, что каждый из игроков должен разделить ответственность за результаты команды. По словам голкипера, команда должна хорошо поработать, чтобы улучшить сложившуюся ситуацию.

- Игроки "Арсенала" должны разделять ответственность за положение, в котором оказалась команда, - приводит пресс-служба "канониров" слова Чеха. - Все мы должны работать, чтобы выйти из этой ситуации.

У нас была непростая неделя, но мы вышли в полуфинал Кубка Англии. При этом понятно, что "Арсеналу" нужно улучшать свое положение в чемпионате Англии. Сейчас это самое важное.

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