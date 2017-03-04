23:33 4 марта | ФУТБОЛ — Англия

Петр Чех: "Арсенал" был в чемпионской гонке, но не теперь"

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Голкипер "Арсенала" Петр Чех разочарован поражением от "Ливерпуля" в матче 27-го тура чемпионата Англии (1:3). Также он отметил, что теперь "канониры"выбыли из борьбы за чемпоинство.

- "Арсенал" был более агрессивным после перерыва, и начал выигрывать единоборства, - цитирует BBC Чеха. -  Поражения разочаровывают, но большее разочарование - пропущенные первые два гола, потому что там не было ничего опасного. Ранее мы были бы в погоне за титул, но сейчас мы слишком далеко от "Челси". Теперь мы должны гарантировать, что мы закончим сезон как можно выше и в четверке лучших.

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Материалы REN-TV

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