Петицию за возобновление поисков Салы подписали уже более 40 тысяч человек

Петицию за возобновление поиска новичка "Кардиффа" Эмилиано Салы, подписали уже более 40 тысяч человек, информирует change.org.

Вечером, 21 января, Сала попрощался со своими бывшими партнерами по "Нанту", и вылетел из Франции в Великобританию для того, чтобы подписать контракт с "Кардифф Сити". Для этого он арендовал частный самолет. Спустя некоторое время после взлета, воздушное судно пропало с экранов радаров в районе Нормандских островов. В месте предполагаемой авиакатастрофы ведется поисково-спасательная операция. Там были обнаружены металлические обломки, которые могут являться частями пропавшего самолета.

​В четверг было объявлено, что поисковая операция не увенчалась успехом и была прекращена.