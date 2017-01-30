12:00 | ФУТБОЛ — Англия

Петер Шмейхель: "Возвращаемся к привычному "Манчестер Юнайтед"

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Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель после победы манкунианцев в полуфинальном матче Кубка лиги над "Уиганом" (4:0) подчеркнул, что главный тренер "Красных дьяволов" Жозе Моуринью проделал большую работу. Экс-голкипер не ожидал, что в этом сезоне команда будет бороться за титулы.

- Это прекрасное достижение. На старте сезона я предполагал, что клуб ожидает еще несколько непростых лет, - приводит Sky Sports слова Шмейхеля. - Моуринью был вынужден изучить возможности каждого игрока в текущем составе. Ему удалось сделать это быстрее, чем я ожидал. Также летом он подписал футболистов, которые действительно хороши. Мы возвращаемся к привычному "Манчестер Юнайтед".

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Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЗЮК

ПТУшники,вы намёков не понимаете?Полуфинал Кубка лиги был с Халл Сити,а с Уиганом-1/16 Кубка Англии.

13:58

ЗЮК

Позорище,какой полуфинальный матч Кубка лиги?И так каждый день.

12:15

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ