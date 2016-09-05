Петер Шмейхель: "Покупка Погба - громкое заявление "МЮ"

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель считает приобретение полузащитника Поля Погба его бывшим клубом за рекордную сумму громким заявлением. Тем не менее он считает, что если бы не "МЮ", то один из других английских клубов заплатил за француза 105 миллионов евро.

- Погба является лучшим игроком в мире на своей позиции, - цитирует Omnisport Шмейхеля. - Меня не волнует, сколько он стоит. Такие же деньги мог заплатить ему и "Манчестер Сити", и "Челси", и другие клубы, но "МЮ" показал, что и он так может. "Манчестер Юнайтед" показал, что является успешным клубом, который может купить игроков, которых хочет. И я думаю, что это громкое заявление, которого не было в течение трех лет.