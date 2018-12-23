Петер Шмайхель может стать спортивным директором "Манчестер Юнайтед"

Бывший голкипер "Манчестер Юнайтед" Петер Шмайхель не против вернуться в клуб. Датчанин отметил, что он ответил бы согласием на предложение стать спортивным директором "красных дьяволов", если бы счел себя подходящим для этой работы.

- Я думаю об этом. Самое главное - это вернуть культур и идентичность "Манчестер Юнайтед", - цитирует датчанина ВВС со ссылкой на эфир BBC Radio 5. - Я думаю том, обладаю ли я необходимыми качествами для этой должности. Если мой ответ будет положительным, то я готов выдвинуть свою кандидатуру.

Ранее стало известно, что "МЮ" собирается назначить спортивного директора. Такие планы были еще до ухода из команды Жозе Моуринью. И.о. главного тренера команды ранее был назначен Уле Гуннар Сульшер.

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