Первый матч Мойеса в "Вест Хэме" станет для него 500-м в премьер-лиге

Новый главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес в первом же матче у руля команды установит личный рекод, сообщает официальный сайт премьер-лиги. Встреча 12-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда" станет для шотландского специалиста 500-й в турнире.

На этом посту 54-летний наставник сменил экс-главного тренера "Локомотива" Славена Билича, который работал с "молотобойцами" с 2015 по 2017 год.

Отметим, по этому показателю Мойеса опережают всего три тренера - Алекс Фергюсон (811), Арсен Венгер (801) и Гарри Реднапп (641). Ранее он работал в премьер-лиге в "Эвертоне" (2002-2013), "Манчестер Юнайтед" (2013-2014) и "Сандерленде" (2016-2017).

Матч "Уотфорд" - "Вест Хэм" состоится 19 ноября. Начало игры 19.00 по московскому времени.