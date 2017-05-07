Первый клуб Брайана Клафа вылетел из профессиональной лиги впервые за 96-летнюю историю

"Хартлпул Юнайтед" вылетел из английской лиги 2 (четвертый дивизион) по итогам сезона. Клуб с 96-летней историей ранее никогда не покидал профессиональные английские лиги. Он сохранял шансы остаться в дивизионе перед последним туром, но в заключительной игре "Ньюпорт Каунти" одолел "Ноттс Каунти" (2:1), забив победный мяч на 89-й минуте, и обошел "Хартлпул" в турнирной таблице.

В "Хартлпуле" в 1965 году начинал тренерскую карьеру легендарный специалист Брайан Клаф, дважды выигрывавший Кубок европейских чемпионов с "Ноттингем Форест".