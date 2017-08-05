Первый гол при Слуцком "Халл" пропустил уже на седьмой минуте

"Астон Вилла" повела в счете в матче 1-го тура чемпионшипа с "Халл Сити" уже на седьмой минуте. Экс-игрок "тигров" Ахмед Аль-Мухаммади получил мяч на правом фланге, прошел вперед и прострелил в штрафную. Мяч пролетел мимо всех игроков к совершенно свободному Габриэлю Агбонлахору на дальней штанге. И тот в касание переправил его в сетку.

Напомним, что это первая игра для нового главного тренера "Халла" Леонида Слуцкого в английском первенстве.

Трансляция матча "Астон-Вилла" - "Халл Сити"