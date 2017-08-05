Первый гол при Слуцком "Халл" пропустил уже на седьмой минуте

"Астон Вилла" повела в счете в матче 1-го тура чемпионшипа с "Халл Сити" уже на седьмой минуте. Экс-игрок "тигров" Ахмед Аль-Мухаммади получил мяч на правом фланге, прошел вперед и прострелил в штрафную. Мяч пролетел мимо всех игроков к совершенно свободному Габриэлю Агбонлахору на дальней штанге. И тот в касание переправил его в сетку.
Напомним, что это первая игра для нового главного тренера "Халла" Леонида Слуцкого в английском первенстве.
Трансляция матча "Астон-Вилла" - "Халл Сити"
Video: Gabby Agbonlahor goal. [@midlandsfooty] #avfc pic.twitter.com/zHf7U0gztx– villareport (@villareport) 5 августа 2017 г.
Непорочный как ТИ
Никогда такого не было, и вот опять. :) Первый ссуц уже на 7 минуте, это вам не burmistrов на сало нарезать
22:23 5 августа
kopot
burmistr. кажется с Гаттузо было какое то насилие в детстве..) нельзя быть таким обиженным..
22:19 5 августа
inspire
Леня молоток!!!
20:56 5 августа
burmistr
Гаттузо Крут!!!!!!#!=Рожденный ползать, летать не может! (с)===========Но тебя ведь тоже рожали не для того,чтобы сосать ?
20:55 5 августа
пошливы
Это система российского футбола - начать и не кончить.
20:55 5 августа
burmistr
Фуля=== Ноя бы ему своего сына не доверил.================А с какого хрена сына Ноем назвал? Тем более,что он на соседа похож..Доверил-не доверил. Жену стереги,чмошник.
20:54 5 августа
Бу-га-га!
Сравнял Халл. Умойтесь.)))
20:51 5 августа
Serafimos
Уровень
20:41 5 августа
Zello
PallMall, не 54-й, а 34-й, правый защитник Ола Айна. Первый трансфер Слуцкого - арендовали у Челси
20:31 5 августа
PallMall
54 номер ошибся, ушел в центр.
20:26 5 августа
Фуля
bor_bor ------- Не согласен. Детей можно поручить тренировать. Ноя бы ему своего сына не доверил.
20:10 5 августа
Orakle
проект Ромки-Союз меча и орала. ждите труcишку в Волгограде зимой.
20:01 5 августа
Фуля
"Это космос!" - скажет проект Абрамовича через час.
19:59 5 августа
bor_bor
Закончится все быстро. Церемонится там не будут. Не особо футболу подходит Леонид Викторович.
19:52 5 августа
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Рожденный ползать, летать не может! (с)
19:50 5 августа
Zello
Неудивительно, Астон Вилла с Джоном Терри - это космос!
19:47 5 августа