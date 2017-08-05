19:40 5 августа | Футбол — Англия

Первый гол при Слуцком "Халл" пропустил уже на седьмой минуте

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"Астон Вилла" повела в счете в матче 1-го тура чемпионшипа с "Халл Сити" уже на седьмой минуте. Экс-игрок "тигров" Ахмед Аль-Мухаммади получил мяч на правом фланге, прошел вперед и прострелил в штрафную. Мяч пролетел мимо всех игроков к совершенно свободному Габриэлю Агбонлахору на дальней штанге. И тот в касание переправил его в сетку.

Напомним, что это первая игра для нового главного тренера "Халла" Леонида Слуцкого в английском первенстве.

Трансляция матча "Астон-Вилла" - "Халл Сити"

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (16)
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Непорочный как ТИ

Никогда такого не было, и вот опять. :) Первый ссуц уже на 7 минуте, это вам не burmistrов на сало нарезать

22:23 5 августа

kopot

burmistr. кажется с Гаттузо было какое то насилие в детстве..) нельзя быть таким обиженным..

22:19 5 августа

inspire

Леня молоток!!!

20:56 5 августа

burmistr

Гаттузо Крут!!!!!!#!=Рожденный ползать, летать не может! (с)===========Но тебя ведь тоже рожали не для того,чтобы сосать ?

20:55 5 августа

пошливы

Это система российского футбола - начать и не кончить.

20:55 5 августа

burmistr

Фуля=== Ноя бы ему своего сына не доверил.================А с какого хрена сына Ноем назвал? Тем более,что он на соседа похож..Доверил-не доверил. Жену стереги,чмошник.

20:54 5 августа

Бу-га-га!

Сравнял Халл. Умойтесь.)))

20:51 5 августа

Serafimos

Уровень

20:41 5 августа

Zello

PallMall, не 54-й, а 34-й, правый защитник Ола Айна. Первый трансфер Слуцкого - арендовали у Челси

20:31 5 августа

PallMall

54 номер ошибся, ушел в центр.

20:26 5 августа

Фуля

bor_bor ------- Не согласен. Детей можно поручить тренировать. Ноя бы ему своего сына не доверил.

20:10 5 августа

Orakle

проект Ромки-Союз меча и орала. ждите труcишку в Волгограде зимой.

20:01 5 августа

Фуля

"Это космос!" - скажет проект Абрамовича через час.

19:59 5 августа

bor_bor

Закончится все быстро. Церемонится там не будут. Не особо футболу подходит Леонид Викторович.

19:52 5 августа

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Рожденный ползать, летать не может! (с)

19:50 5 августа

Zello

Неудивительно, Астон Вилла с Джоном Терри - это космос!

19:47 5 августа