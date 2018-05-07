Перспективы восстановления Фергюсона определятся в течение 48 часов

Перспективы восстановления бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, который перенес операцию после кровоизлияния в мозг, будут определены в течение 48 часов.

Напомним, 5 мая Фергюсон был доставлен в нейрологический центр в Манчестере, где успешно перенес операцию после инсульта.



На данный момент 76-летний шотландец находится в стабильном состоянии.



- Прогноз трудно дать в первые дни после операции, последствия кровоизлияния будут известны в течение двух суток, - приводит Daily Mail слова нейрохирурга Питера Хэмлина.

У Фергюсона кровоизлияние в мозг. Что об этом известно