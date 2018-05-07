16:11 | Футбол — Англия

Перспективы восстановления Фергюсона определятся в течение 48 часов

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Перспективы восстановления бывшего главного тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона, который перенес операцию после кровоизлияния в мозг, будут определены в течение 48 часов.

 
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Напомним, 5 мая Фергюсон был доставлен в нейрологический центр в Манчестере, где успешно перенес операцию после инсульта. 

На данный момент 76-летний шотландец находится в стабильном состоянии. 

- Прогноз трудно дать в первые дни после операции, последствия кровоизлияния будут известны в течение двух суток, - приводит Daily Mail слова нейрохирурга Питера Хэмлина.

У Фергюсона кровоизлияние в мозг. Что об этом известно

 

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КОММЕНТАРИИ (1)
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berserk004

Не 2 суток. В течение 2 суток будет понятны его перспективы (смерть или продолжит бороться), потом около 40 дней пограничное состояние (может даже находиться в коме). Если после этого срока выживет и очнется - значит все норм, дальше только тяжелая реабилитация до 3 лет. Если нет, то…..

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