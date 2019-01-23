13:11 | Футбол — Англия

"Перестань водить как идиот!" Погба получил гневную записку от местных жителей

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед"  Поль Погба обнаружил на своем автомобиле сердитую записку, информирует Fox Sports. Местных жителей разозлила манера вождения футболиста.

21 января француз припарковал свой автомобиль Rolls Royce возле железнодорожной станции в графстве Чешир. По возвращении Погба нашел на лобовом стекле  квитанцию о штрафе в 68 евро и записку с текстом "Перестань водить как идиот".

В текущем сезоне Погба провел 25 матчей за "МЮ", забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

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