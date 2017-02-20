15:38 | ФУТБОЛ — Англия

Перес хочет покинуть "Арсенал" из-за Венгера

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Родриго Фернандес Льовель, агент нападающего "Арсенала" Лукаса Переса, сообщил о желании своего клиента покинуть клуб. Льовель сообщил, что в услугах форварда заинтересован "Милан".

– Мы не получали официальных предложений о трансфере, – цитирует calciomercato Льовеля. – Если Лукас покинет Лондон, а он покинет, потому что при Венгере у него нет шансов заиграть, он хочет перейти в такой же большой клуб, как "Арсенал".

Интерес "Милана"? Это прекрасный клуб и Пересу он очень нравится, хотя в переговоры с ними мы не вступали. Будущее игрока в "Арсенале" не зависит от того, кто будет возглавлять команду. Лукас должен играть, в противном случае мы хотим покинуть клуб.

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Материалы REN-TV

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