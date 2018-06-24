Переговоры о переходе Банеги в "Арсенал" проходят успешно

"Арсенал" имеет хорошие шансы подписать полузащитника "Севильи" Эвера Банегу, сообщает Calcio Mercato.

Сообщается, что переговоры по поводу перехода проходят успешно. Футболист настроен сменить клуб после того, как из "Севильи" ушел директор по футболу Оскар Ариас, который помог аргентинцу перейти в команду из "Интера". Он играл в "Севилье" под руководством нынешнего тренера "канониров" Унаи Эмери.

29-летний футболист в прошлом сезоне провел 50 матчей за "Севилью" во всех турнирах и забил пять мячей при шести голевых передачах.