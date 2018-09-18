Переговоры между "Манчестер Сити" и Стерлингом застопорились

Переговоры между "Манчестер Сити" и Рахимом Стерлингом по новому контракту зашли в тупик. Как сообщает The Guardian, стороны не могут договориться о зарплате игрока. Стерлинг требует около 300 тысяч евро в неделю или почти 15 миллионов в год. "Манчестер Сити" такие условия не устраивают, но главный тренер Хосеп Гвардьола хочет сохранить 23-летнего англичанина в составе.

– Мы не скрываем, что очень довольны Стерлингом и хотим его сохранить, – отметил Гвардьола. – Хочется, чтобы он продлил контракт. Руководство знает мою позицию, теперь дело за переговорами с агентом.