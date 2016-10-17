Перед стартом матча "Ливерпуль" - "МЮ" на поле выбежал черный кот

За считанные минуты до старта матча 8-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" на поле "Энфилда" появился черный кот. Его вмешательство, впрочем, не повлияло на время начала игры. Многие болельщики назвали этот эпизод возвращением Энфилдского кота. 6 февраля во время игры "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" (0:0) на поле также появился кот, однако не черный, а полосатый. Он сразу стал интернет-знаменитостью и получил "свой" твиттер, который, впрочем, впоследствии был удален.

Трансляция матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед"