22:08 | ФУТБОЛ — Англия

Перед стартом матча "Ливерпуль" - "МЮ" на поле выбежал черный кот

0
0
0
1

За считанные минуты до старта матча 8-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" на поле "Энфилда" появился черный кот. Его вмешательство, впрочем, не повлияло на время начала игры. Многие болельщики назвали этот эпизод возвращением Энфилдского кота. 6 февраля во время игры "Ливерпуль" - "Тоттенхэм" (0:0) на поле также появился кот, однако не черный, а полосатый. Он сразу стал интернет-знаменитостью и получил "свой" твиттер, который, впрочем, впоследствии был удален.

Трансляция матча "Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед"

0
0
0
1

Материалы REN-TV

США готовы воевать открыто...

Политическая клоунада захлестнула Запад в антироссийской истерии...

Путину доложили о нападении на дочь Емельяненко...

Первое видео с места убийства ополченца Моторолы взрывом в ДНР...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

баламошка

Лучше бы что-нибудь поинтереснее выбежало. Бегемот или Обама в белом колпаке.

22:21

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ