Пер Мертесакер: "Уход Венгера нужно переварить. Сейчас все очень расстроены"

Капитан "Арсенала" Пер Мертесакер сказал, что игроки очень расстроены информацией об отставке Арсена Венгера с поста главного тренера. Сегодня стало известно, что 68-летний француз покинет клуб по окончании сезона после 22 лет работы.

- Нас только что официально проинформировали. Это эмоциональный момент, нам нужно всем это переварить, сейчас все очень расстроены, - цитирует официальный сайт "Арсенала" Мертесакера. - Он долго работал в "Арсенале", всегда меня поддерживал. Я здесь в первую очередь благодаря ему.

Он был главной фигурой в клубе более 20 лет, он верил в меня на протяжении моей карьеры. Привел меня сюда, дал возможность играть и сделал капитаном даже когда я был травмирован. Также он обеспечил мне будущее в клубе, и я благодарен ему за эту возможность. Это грустный день, но мы движемся дальше.

За 22 года у руля "Арсенала" Венгер выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. Ему принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (823).

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