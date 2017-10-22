Пер Мертесакер: "Езил сыграл важную роль в победе над "Эвертоном"

Защитник "Арсенала" Пер Мертесакер доволен победой над "Эвертоном" в матче 9-го тура чемпионата Англии (5:2). Также он отметил, что важную роль в победе сыграл полузащитник Месут Езил.

- "Арсенал" начал очень хорошо, при счете 1:0 было сложно, но мы придерживались нашего плана игры и создали много моментов в первом тайме, которые не реализовали, - цитирует BBC Мертесакера. - Месут Езил сыграл сегодня важную роль.

Понимали, что "Эвертон "находится под давлением, и мы воспользовались преимуществом. Нам не нужно никого слушать и отвечать на критику словами, единственный ответ, который можно дать, это игра. Как мы справлялись с соперником в выездном матче - было великолепно.

Трансляция матча "Эвертон" - "Арсенал"