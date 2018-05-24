Пьер-Эмерик Обамеянг: "Арсенал" застопорился при Венгере"

Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг признал, что в последние годы работы Арсена Венгера на посту главного тренера клуб перестал прогрессировать. Французский специалист возглавлял "канониров" с 1996 по 2018 годы.

– У меня смешанные чувства по поводу ухода Венгера, – цитирует габонского форварда Goal.com, – С одной стороны, странно, что тренер ушел после 22 лет работы, а с другой, это определенно новый старт. В течение последних нескольких лет клуб немного застопорился, поэтому мы будем рады начать следующий сезон с чистого листа.

Обамеянг перешел в "Арсенал" в январе 2018 года. В текущем сезоне он провел 13 игр в премьер-лиге, забив 10 голов.

Вчера руководство "Арсенала" объявило о назначении на пост главного тренера команды испанского специалиста Унаи Эмери.​