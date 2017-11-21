Пеп Гвардьола: "Молодежь всегда должна быть готовы выйти на поле с основным составом"

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардьола сообщил, что уже долгое время к тренировкам с основой привлекаются молодые футболисты. Также испанский специалист отметил, что современный футбол стал гораздо быстрее.

-Два молодых футболиста в этом сезоне тренируются с основной командой – это Браими Диас и Фил Фоден, – цитирует The Guardian Гвардьолу. – То, что я видел на предсезонных тренировках и на чемпионате мира до 17 лет показывает, что они готовы ко взрослому футболу. В противном случае, они не тренировались бы с основой столько времени. Мы стараемся помогать молодым игрокам, но и они должны держать определенную планку, чтобы тренироваться с основным составом. Это не развлечение. Они там для того, чтобы получить свой шанс поиграть на серьезном уровне. Я думаю, что у них есть характер. Найти таких непросто. Они живут футболом.

У Фила и Диаса есть навыки и есть талант, мы можем помочь им со скоростью принятия решений, потому что на высшем уровне она должна быть гораздо выше. Поэтому они должны играть против таких игроков, как Кевин Де Брейне, Фернандинью, Давида Сильва. Неважно, играет молодежь или нет, они всегда должны быть готовы выйти на поле с основным составом. Иногда тренер преподносит сюрпризы.

Еще несколько лет назад у игроков на поле было больше времени для раздумий. Сейчас оно максимально сокращено, футбол стал значительно быстрее. Футболисты сейчас быстрее во всех смыслах: и физически, и умственно.

Браими Диас и Фил Фоден являются воспитанниками манчестерского клуба, за основной состав "Сити" еще не дебютировали. Фоден летом 2017 года стал чемпионом мира для игроков о 17 лет.