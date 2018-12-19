Пенальти Зинченко вывел "Манчестер Сити" в полуфинал Кубка лиги

"Манчестер Сити" по пенальти обыграл "Лестер" в матче 1/4 финала Кубка английской лиги. В основное время команды обменялись голами, а в серии одиннадцатиметровых точнее были "горожане". Победный пенальти забил Александр Зинченко.

В другой встрече "Мидлсбро" уступил "Бертон Альбион".

Кубок английской лиги

1/4 финала

"Лестер" - "Манчестер Сити" - 1:1 (0:1). Пенальти - 1:3

Голы: Де Брейне, 14 (0:1). Олбрайтон, 73 (1:1).

Серия пенальти: Магуайр - 1:0. Гюндоган - 1:1. Фукс - 1:1 (мимо). Стерлинг - 1:1 (мимо). Мэддисон - 1:1 (вратарь). Габриэл Жезус - 1:2. Чаглар Сеюнджю - 1:2 (вратарь). Зинченко - 1:3.

"Лестер": Уорд, Фукс, Симпсон, Магуайр, Чаглар Сеюнджю, Иборра (Олбрайтон, 61), Ндиди, Чудхури, Геззаль (Мэддисон, 53), Ихеаначо (Рикарду Перейра, 81), Грэй.

"Манчестер Сити": Мурич, Отаменди, Уокер, Стоунс, Гарсия, Де Брейне (Гюндоган, 71), Зинченко, Диас (Стерлинг, 66), Фоден, Агуэро (Габриэл Жезус, 76), Махрез.

Предупреждения: Фоден, 50. Гюндоган, 85.

Судья: Мэйсон.

Лестер. Стадион "King Power Stadium".

"Мидлсбро" - "Бертон Альбион" - 0:1 (0:0)

Гол: Хескет, 48.

Судья: Оливер.

Мидлсбро. Стадион "Riverside Stadium".