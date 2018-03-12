Пеллегрино уволен с поста главного тренера "Саутгемптона"

Главный тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино отправлен в отставку, сообщает клубная пресс-служба. Соответствующее решение было принято в связи с неудовлетворительными результатами команды.
"Святые" под руководством 46-летнего специалиста в текущем сезоне занимают 17-е место турнирной таблицы чемпионата Англии, набрав 28 очков в 30 матчах. Также аргентинец вышел со своей командой в 1/4 финала Кубка Англии.
Напомним, что Пеллегрино возглавил "Саутгемптон" 23 июня 2017 года, подписав с клубом трехлетний контракт.
#SaintsFC can today confirm it has parted company with First Team Manager Mauricio Pellegrino: https://t.co/OmTEYzGOxe– Southampton FC (@SouthamptonFC) 12 марта 2018 г.