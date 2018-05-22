10:10 | Футбол — Англия

Пеллегрини возглавил "Вест Хэм"


"Вест Хэм" на своем официальном сайте объявил о назначении Мануэля Пеллегрини главным тренером команды. Соглашение с 64-летним специалистом рассчитано на три года.

Последним местом работы Пеллегрини был китайский "Хэбэй Чайна Форчун", который он покинул 19 мая.

В прошедшем чемпионате Англии "молотобойцы" заняли 13 место. 15 мая "Вест Хэм" сообщил, что не стал продлевать контракт с главным тренером Дэвидом Мойесом. Шотландец возглавил команду в ноябре 2017 года, когда она шла на 18-м месте.

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