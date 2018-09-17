Пеллегрини отрицает, что Перес отказался выходить на замену

Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини отрицает, что у него возник конфликт с Лукасом Пересом во время матча чемпионата Англии с "Эвертоном" (3:1). В британской прессе появилась информация, что испанец отказался выходить на замену, когда повреждение получил Марко Арнаутович. Его в итоге сменил Майкл Антонио.

– Выглядело так, словно он отказался выходить на замену, – цитирует AFP Пеллегрини. – Когда у Арнаутовича возникли проблемы, я подозвал Переса, чтобы он разминался. Когда же он закончил разминку, Антонио уже был готов выйти. Поэтому я и выпустил его. Проблем никаких нет.