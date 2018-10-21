11:30 | Футбол — Англия

Пеллегрини - о травме Ярмоленко: "Мы узнаем после медицинского обследования, возможно, у него что-то с лодыжкой"

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Главный тренер "Вест Хэма" Мануэль Пеллегрини прокомментировал травму полузащитника Андрея Ярмоленко. Игрок был заменен на 40-й минуте матча чемпионата Англии с "Тоттенхэмом".

- Мы узнаем после медицинского обследования, возможно, у него что-то не так с лодыжкой, но мы увидим, какая это травма, - приводит Sky Sports слова Пеллегрини. - Очень жаль, что он получил травму. У нас пять игроков с долгосрочными травмами - Ланзини, УилширКэрроллСанчес, и теперь, может быть, Ярмоленко. Но мы должны продолжать работать с игроками, которые у нас есть.

Украинский полузащитник не смог самостоятельно покинуть поле, врачи унесли его на носилках. По данным СМИ, у футболиста - повреждение ахиллова сухожилия правой ноги.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/england/

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