Педро - в стартовом составе "Челси" на матч с "Арсеналом", Фабрегас - в запасе

Стали известны стартовые составы "Челси" и "Арсенала" на матч 24-го тура чемпионата Англии. С первых минут в составе "синих" на поле появятся Педро и Виктор Мозес, а Сеск Фабрегас остался в запасе.

"Челси": Куртуа, Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл, Алонсо, Мозес, Матич, Канте, Педро, Азар, Коста. Запасные: Бегович, Фабрегас, Зума, Виллиан, Батшуайи, Терри, Чалоба.

"Арсенал": Чех, Бельерин, Косьельни, Мустафи, Монреаль, Кокелен, Езил, Окслейд-Чемберлен, Уолкотт, Санчес, Ивоби. Запасные: Оспина, Гиббс, Паулиста, Жиру, Уэлбек, Рейн-Аделаид, Мэйтленд-Найлс.

В турнирной таблице премьер-лиги "Челси" лидирует, опережая "Арсенал" на девять очков.

Трансляция матча "Челси" – "Арсенал"