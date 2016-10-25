Педро: "СМИ придают слишком большое значение моей беседе с Бартомеу"

Нападающий "Челси" Педро подтвердил, что беседовал с президентом "Барселоны" Хосепом Марией Бартомеу. Однако он подчеркнул, что речь не шла о возвращении в каталонский клуб, о чем появились слухи.

– Я могу подтвердить, что разговаривал с Бартомеу, – цитирует A Bola Педро. – Но СМИ слишком большое значение придают этой обычной беседе. Да, я посещал "Барселону" в начале месяца. Могу сказать, что всегда тяжело возвращаться в место, где когда-то был счастлив.

Сейчас я думаю только о "Челси", чтобы помочь команде. Физически чувствую себя прекрасно и рад, что получаю практику в начале сезона.