Педро: "Сарри и Гвардьола схожи в атакующих идеях"

Нападающий "Челси" Педро заявил, что атакующие идеи главного тренера "синих" Маурицио Сарри напоминают те мысли, которые излагал наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола во времена работы в "Барселоне".

- "Челси" сейчас напоминает "Барселону" Хосепа Гвардьолы, - приводит слова Педро портал Goal. - Атакующие идеи Сарри и Гвардьола схожи. Сарри учит нас атаковать, создавать моменты и много владеть мячом. Это очень хорошо.

Сарри возглавил "Челси" 14 июля 2018 года. Под его руководством "синие" выиграли пять из пяти матчей чемпионата Англии и набрали 15 очков.

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