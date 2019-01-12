Педро: "Основная цель "Челси" в этом году - остаться в топ-4"

Нападающий "Челси" Педро после победы над "Ньюкаслом" в матче 22-го тура чемпионата Англии (2:1) заявил, что основной целью "синих" в этом году является попадание в топ-4.

- Всегда важно набрать три очка, - приводит слова Педро BBC. - Главное - это хорошая командная работа. Мы все рады победе. Мы должны двигаться от игры к игре. Выигрывать, укрепляя уверенность. Основная цель "Челси" в этом году - остаться в топ-4.

В текущем сезоне Педро провел 28 матчей за "Челси", забил 7 голов и отдал 2 результативных передачи. "Синие" занимают 4-е место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков.

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