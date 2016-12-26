Педро: "Конте вселяет в игроков "Челси" уверенность в чемпионстве"

Нападающий "Челси" Педро выразил восхищение главным тренером Антонио Конте, который возглавил "Синих" летом. По его словам, итальянский специалист вселил в игроков веру, которая помогает им выигрывать матчи.

- В своей карьере я работал с такими очень хорошими тренерами, как Гвардьола и дель Боске, - цитирует Daily Telegraph Педро. - Но одна вещь, которая действительно удивил меня в Конте, так это то, как он сумел быстро найти общий язык с командой. Он поверил в каждого игрока, а затем мы начали выигрывать матчи. Он вселил в нас всех веру, что мы можем выигрывать матчи, что мы могли бы выиграть и чемпионат. У нас есть большое доверие к тренеру, и оно действительно помогает.