Педро: "Челси" стал гораздо ближе к своей цели"

Нападающий "Челси" Педро после победы над "Мидлсбро" в матче 36-го тура чемпионата Англии (3:0) отметил, что его команда стала ближе к своей цели. За три игры до конца сезона "синие" занимают первое место в таблице, опережая ближайшего преследователя на 7 очков.

"Мы стали гораздо ближе к своей цели. Давай, "Челси"!" - написал Педру в своем Твиттере.