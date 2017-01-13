Пайет отстранен от тренировок с основным составом "Вест Хэма"

Главный тренер "Вест Хэма" Славен Билич заявил, что полузащитник Димитри Пайет отстранен от тренировок. Тем не менее, клуб не собирается продавать 29-летнего француза несмотря на то, что игрок, по информации СМИ, уже договорился о контракте с "Марселем". Хорватский специалист надеется, что Пайет возьмется за голову.

- До тех пор, пока Пайет не изменит свое отношение, его не будет в составе и он не будет тренироваться с нами, - цитирует Sky Sports Билича. - Однако мы не собираемся продавать его. Ожидаю, что он возьмется за голову и показать преданность команде, что ранее команда сделала в отношении его.

Напомним, вчера Славен Билич заявил, что Димитри Пайет больше не хочет выступать за "Вест Хэм". Также английский клуб отклонил предложение "Марселя" в 20 миллионов фунтов стерлингов.