Пайет готов пойти на понижение зарплаты в "Марселе"

Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайет готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в "Марсель", сообщает Mirror. Стороны продолжают переговоры о переходе французского хавбека. Ожидается, что сделка состоится в ближайшее время. Ранее английский клуб отклонил несколько предложений "Марселя", последнее из которых составляло 20 миллионов фунтов стерлингов. По информации издания, переговоры вошли в финальную стадию, и сторонам осталось согласовать лишь детали соглашения. В этом сезоне Пайет провел в составе "Вест Хэма" 22 матча, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.