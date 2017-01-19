10:16 | ФУТБОЛ — Англия

Пайет готов пойти на понижение зарплаты в "Марселе"

0
0
0

Полузащитник "Вест Хэма" Димитри Пайет готов пойти на понижение зарплаты ради перехода в "Марсель", сообщает Mirror. Стороны продолжают переговоры о переходе французского хавбека. Ожидается, что сделка состоится в ближайшее время. Ранее английский клуб отклонил несколько предложений "Марселя", последнее из которых составляло 20 миллионов фунтов стерлингов. По информации издания, переговоры вошли в финальную стадию, и сторонам осталось согласовать лишь детали соглашения. В этом сезоне Пайет провел в составе "Вест Хэма" 22 матча, забил 3 мяча и отдал 6 голевых передач.

0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ