Павел Колобков: "Сигналы, которые подает МПК, не очень утешительные"

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что Международный паралимпийский комитет (МПК) подает неутешительные сигналы по поводу восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Напомним, в понедельник МПК ответил отказом на просьбу ПКР разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации Паралимпиады-2018.

- Только позавчера было несколько встреч на уровне Паралимпийского комитета России и МПК, уже три или четыре встречи, - цитирует ТАСС Колобкова. - К сожалению, на данный момент те сигналы, которые подает МПК, - они не очень утешительные. Последний пресс-релиз, который дал МПК, пока не определил путь, по которому наши спортсмены примут участие в Паралимпийских играх. Надеюсь, что МПК примет решение в интересах спортсменов России, которые заслуживают принять участие в Паралимпиаде. Мы за них будем бороться всеми доступными способами.