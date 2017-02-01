13:44 1 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Павел Колобков: "Сигналы, которые подает МПК, не очень утешительные"

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Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что Международный паралимпийский комитет (МПК) подает неутешительные сигналы по поводу восстановления членства Паралимпийского комитета России (ПКР) в организации. Напомним, в понедельник МПК ответил отказом на просьбу ПКР разрешить российским спортсменам участвовать в квалификации Паралимпиады-2018.

- Только позавчера было несколько встреч на уровне Паралимпийского комитета России и МПК, уже три или четыре встречи, - цитирует ТАСС Колобкова. - К сожалению, на данный момент те сигналы, которые подает МПК, - они не очень утешительные. Последний пресс-релиз, который дал МПК, пока не определил путь, по которому наши спортсмены примут участие в Паралимпийских играх. Надеюсь, что МПК примет решение в интересах спортсменов России, которые заслуживают принять участие в Паралимпиаде. Мы за них будем бороться всеми доступными способами.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3988192

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КОММЕНТАРИИ (2)
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Ботаникум

МПК и МОК - пиндосные шестёрки. ---------- А ПКР не "кремлёвская" ли ТО ЖЕ САМОЕ??????

15:14 1 февраля

баламошка

МПК и МОК - пиндосные шестёрки.

14:14 1 февраля

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ