Паулу Феррейра: "Абрамович - великий человек, именно он построил "Челси"

Бывший защитник "Челси" Паулу Феррейра с восхищением отозвался о владельце лондонцев Романе Абрамовиче. Российский бизнесмен приобрел "Челси" в 2003 году и, по мнению португальского футболиста, стал главным творцом успехов клуба в новейшей истории.

- Роман Абрамович очень важен для "Челси", - цитирует "Р-Спорт" Феррейру. - Он построил его и, по сути, привел клуб к тому, что сейчас стоит за именем "Челси", к тому, какое мнение сложилось о нас по всему миру. Пожалуй, основной причиной того, что из себя сейчас представляет "Челси", и был Абрамович, который вложил в клуб так много. И я говорю не только о материальной части вопроса. Результаты вы можете видеть сами. Посмотрите, как популярен сейчас "Челси" во всем мире. Глупо отрицать, что это его заслуга, он великий человек. Роман очень много делает для клуба, к тому же, он любит футбол всем сердцем. Мы счастливы, что во главе "Челси" стоит такой человек. С ним клуб поднялся на очень высокий уровень как в турнирных результатах, так и в плане имиджа.

- Вы, наверняка, лично общаетесь с Романом Абрамовичем?

- Иногда, но дело в том, что он очень занятой человек, да и у меня не так много свободного времени, но каждый раз, когда я вижусь с ним, нам всегда приятно побеседовать. Считаю его выдающимся человеком.