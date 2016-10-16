Патрис Гаранд: "Если Канте покинет "Челси", то только ради очень большого клуба"

Бывший главный тренер "Кана" Патрис Гаранд отметил, что полузащитник "Челси" Н’Голо Канте добился успеха в карьере благодаря своему взвешенному подходу. По его словам, Канте еще способен прогрессировать.

– Он играл в лиге 2, в лиге 1, потом стал чемпионом Англии с "Лестером", а теперь вот попал в "Челси", – цитирует ESPN бывшего тренера Канте. – Если он и покинет Лондон, то только ради очень и очень большого европейского клуба. Уже в лиге 2 Канте выстроил четкий план карьеры. Он не делал поспешных шагов. Поэтому оставался в "Кане" два сезона. Когда понял, что готов идти выше, он сделал это. "Лестер" был правильным выбором для него. Когда он решил уйти оттуда, за ним выстроилась очередь. На него никто не сможет оказывать влияние.