Патрис Эвра: "Теперь у меня нет проблем с Луисом Суаресом"

Защитник "Марселя" Патрис Эвра отметил, что не держит обид на нападающего "Барселоны" Луиса Суареса. Напомним, что в октябре 2011 года Эвра, тогда выступавший за "Манчестер Юнайтед", обвинил форварда "Ливерпуля" в том, что уругваец позволил себе расистские оскорбления в его адрес во время одного из матчей чемпионата Англии. В результате этого Суарес был дисквалифицирован на восемь матчей.

– Сейчас все в порядке, у меня нет проблем с Суаресом, – сказал для beIN Sports Эвра. – Во время противостояния между "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпулем" всегда накаленная атмосфера, болельщики просто сходят с ума. Ненависть чувствуется в течение всех 90 минут, поэтому может случиться всякое. С другой стороны, в таких матчах ты всегда полностью заряжен на борьбу.